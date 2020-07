Gadgetkoning Francois verdiende een fortuin aan de vuvuzela: 'Ik had juist een geweldig WK in 2010'

De teen van Casillas, de ‘karatetrap’ van Nigel de Jong, de rode kaart van Heitinga: tien jaar geleden verloor Nederland de WK-finale na een bloedstollende wedstrijd tegen de Spanjaarden. Veel oranjefans bleven met een blijvende kater achter. Behalve ondernemer Francois Verhoeven: hij verdiende een fortuin tijdens het wereldkampioenschap. De Brabantse ondernemer verkocht wereldwijd ruim 8 miljoen (!) vuvuzela’s: dé supportergadget van het toernooi in Zuid-Afrika.

Vier jaar eerder – in 2006 – begon Francois samen met een compagnon een bedrijf in supportergadgets. Al gauw merkte hij dat er vooral behoefte was aan iets dat heel veel herrie maakt. Toen hij de vuvuzela ontdekte, wist hij het zeker: dit wordt een hit. En dat werd het. Hij verkocht miljoenen toeters aan klanten wereldwijd. “Met een marge van 10 tot 20 cent per vuvuzela mochten we niet klagen,” lacht de ondernemer tien jaar later.

Lees ook: ‘UEFA stelt EK voetbal uit naar zomer 2021 vanwege coronavirus’

‘Overal zag ik mijn vuvuzela’

“Ik zag mijn vuvuzela overal terug,” vertelt Verhoeven. “We waren de enigen die er schroefdraad in hadden gebouwd, zodat je ‘m uit elkaar kon halen. Daardoor konden we ‘m goedkoop verschepen én herkende ik mijn toeter overal ter wereld. Waar ik ook kwam tijdens dat toernooi, ik zag míjn vuvuzela’s. Uiteindelijk ging dat ding de hele wereld over.”

Uiteindelijk betekende de toeter voor Francois de doorbraak in de zakenwereld. “Met het geld van de vuvuzela’s begon ik uiteindelijk een nieuw bedrijf op Ibiza. Het was zonder de vuvuzela een stuk minder mooi geweest, haha.”

‘Een finaleplaats had ik nooit verwacht’

Toch had het niet veel gescheeld of Francois had de finale gemist. “Ik had nooit verwacht dat we zo ver zouden komen. Tijdens de groepsfase was ik wel in Zuid-Afrika, maar daarna ben ik lekker op vakantie gegaan. Toen we de eindstrijd tóch haalden, heb ik mijn vakantie afgebroken om voor een zakenrelatie een finale-reis te organiseren. Dat we die wedstrijd verloren was wel een deceptie. Eerlijk is eerlijk. Maar verder heb ik een gewéldig WK gehad.”