Buurtbewoners in het Brabantse Best zaten in de nacht van zaterdag op zondag rechtop in hun bed door een ‘oorverdovende knal’. De knal is vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Daarna ontstond brand. De politie gaat uit van opzet.

In het huis wonen een politieagent en zijn gezin. Op het moment van de knal was de agent aan het werk en waren zijn vrouw en hun twee jonge kinderen alleen thuis. Zij bleven ongedeerd. “De brand sloeg gelukkig niet snel om zich heen, maar het had veel ernstiger kunnen aflopen”, aldus de politie. De schade aan twee woningen en de auto van de bewoners is wel groot.

Ernstig misdrijf

Rond 01.45 uur werd er brand gesticht bij de woning aan de Boksprong in de Brabantse plaats. Even later volgde er een ontploffing met een zeer harde knal. De voorzijde van de woning is flink beschadigd door mogelijk zwaar vuurwerk. Volgens een politiewoordvoerder zijn diverse ramen gesneuveld en is de voordeur ontzet.

De politie gaat uit van opzet en een ernstig misdrijf en pakt de zaak hoog op.

Blikseminslag of gasexplosie

Buurtbewoners vertellen tegen Hart van Nederland dat zij werden gewekt door een oorverdovende knal. ”Wij slapen aan de straatkant, dus het geluid kwam extra hard binnen”, vertelt een buurvrouw. ”Eerst dachten we aan een blikseminslag of een gasexplosie, pas later hoorde wij dat het waarschijnlijk om een (vuurwerk)bom ging.” Vrijwel de hele buurt stond binnen een seconde naast zijn bed. ”Wij hoorden gelijk al verschillende stemmen op straat, buren die direct gingen kijken wat er gaande was”, vertelt de buurvrouw verder. Niet veel later stonden de hulpdiensten al in de straat.

Lees ook: Vuurwerkbom richt ravage aan bij kinderdagverblijf: ‘Dit is geen kattenkwaad meer’

”Het was echt een knal van hier tot Tokio”, vertelt Cora Verbeerkt. ”Ik ben al sinds twee uur ‘s nachts wakker van de adrenaline.” Een wandeling door de buurt leert de buurtbewoonster hoe groot de schade is. ”Ik kan erover meepraten” vertelt Cora verder. ”Twee jaar geleden werd er ook vuurwerk naar ons huis gegooid, toen moest ook het hele raam vervangen worden. Daar hebben wij toen geen aangifte van gedaan, je weet niet wie het gedaan heeft.” Daarnaast zegt Cora dat er normaal niets gebeurt in de buurt.

Cora gelooft ook niet dat het om een gerichte actie gaat. ”Ik denk eerder aan een kwajongensstreek. De mensen in het getroffen huis wonen er ook pas net. Het net zo goed bij mij kunnen zijn.” Andere buurtbewoners bevestigen dat de bewoners nog niet heel lang in het huis wonen. ”Het was altijd zo’n stille buurt hier, en nu dit. Je zou er niet aan moeten denken dat het om een gerichte actie gaat.”

Buurtonderzoek

De politie is direct begonnen aan een buurtonderzoek. Sporen worden veiliggesteld en aan buurtbewoners wordt gevraagd om te melden als zij iets verdachts hebben gezien. Maar veel bewoners geven aan dat zij niets gehoord of gezien hebben. ”Je kijkt gelijk uit het raam, maar het is natuurlijk donker, je ziet niets.”