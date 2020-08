Vrouw zwaargewond geraakt bij schietpartij in Middelburg

Bij een schietpartij in een woning in Middelburg is woensdagavond een vrouw zwaargewond geraakt. De politie heeft een man aangehouden in het huis.

De melding van de schietpartij kwam rond 18.20 uur binnen: er zou zijn geschoten in een woning aan de Burggang. De hulpdiensten rukten onder andere met een traumahelikopter uit. In het huis troffen ze een zwaargewonde vrouw aan. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.

Het is nog onduidelijk wat er precies in de woning is gebeurd. In het huis heeft de politie een man aangehouden. Er wordt nog onderzocht wat de relatie tussen de man en vrouw is. Ook moet onderzoek uitwijzen of de vrouw de bewoonster van het huis is.

Beeld: Provicom