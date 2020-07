Vrouw zet één euro in bij Holland Casino Eindhoven en wint 75.000 euro

Een 23-jarige vrouw heeft maandagavond de Mega Millions Jackpot gewonnen bij Holland Casino in Eindhoven. De vrouw zou slechts 1 euro hebben ingezet en ging met 75.000 euro naar huis.

Dat meldt het Brabants Dagblad vandaag.

De gelukkige winnaar was op vakantie in de regio Eindhoven. Daar bracht de vrouw met haar vriend en schoonouders een bezoekje aan Holland Casino, waar ze nog nooit eerder was geweest.

Volgens de regionale krant had de vrouw bij een maximale inzet van 5 euro de volledige jackpot van 1,7 miljoen euro kunnen winnen. De geldprijs van 75.000 euro is belastingvrij.

Beeld: ANP