Vrouw (67) slachtoffer van zedenmisdrijf in Groningen

Een 67-jarige vrouw is afgelopen zondag slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf in Groningen. De politie doet een getuigenoproep om de man te vinden.

De vrouw wandelde rond 03.00 met haar hondje op het Venuspad in de wijk Paddepoel. Toen het slachtoffer even stilstaat, wordt ze plotseling vastgegrepen door een man. De vrouw verzet zich en begint te schreeuwen. Hulp van omstanders blijft uit en de vrouw staat machteloos tegenover haar aanvaller.

Signalement

De dader loopt vervolgens weg in de richting van de Zonnelaan. De verdachte is een getinte man van 25 tot 35 jaar. Hij is 1.70 tot 1.80 meter lang, heeft een slank postuur en droeg op het moment van het misdrijf een donkerkleurig joggingpak. Mogelijk is de man anderstalig.

Mensen die meer informatie hebben over de man worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.