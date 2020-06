Hardleerse vrouw moet twee keer de cel in na wildpoepen en bespugen

De politie heeft donderdagavond een vrouw uit Venlo opgepakt die zich flink had misdragen. Ze maakte zich schuldig aan wildpoepen en -plassen, schennispleging en vernieling. Zij leerde echter niet van haar fouten.

Zowel de agenten als verschillende inwoners van het centrum hadden al langere tijd last van de vrouw. Eerder werd ze ook al eens opgepakt. Ook was haar een gebiedsverbod opgelegd, maar hier raakte ze duidelijk niet van onder de indruk. Ze keerde gisteravond namelijk weer terug naar de binnenstad.

Van korte duur

Na een nacht in de cel te hebben geslapen werd de Venlose weer vrijgelaten. Haar vrijheid was alleen van korte duur. Een paar uur later spuugde ze twee personen in hun gezicht.

“Spugen is al smerig, maar in deze tijd ook niet zonder risico”, aldus de politie. Volgens de politie meldde een slachtoffer van de vrouw zicht net op het bureau, toen een andere bespuugde man ook net aangifte deed.

De vrouw moest zonder pardon weer de cel in. Ze wordt getest op corona en binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris.

