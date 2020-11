Vrouw springt uit brandend flatgebouw in Den Bosch

Een vrouw is woensdagochtend vroeg vanaf drie hoog naar beneden gesprongen om te ontkomen aan brand in de woonkamer van haar appartement aan de Commissaris de Quaylaan in Den Bosch.

Ze stond na haar sprong zelfstandig op, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht. Wegens de brand werd zowel de derde als de vierde verdieping ontruimd, maar rond half zeven was de brand onder controle en mochten de bewoners weer naar huis terugkeren.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk.

Woensdagochtend tegen 06:00 uur is er een uitslaande brand in een flat aan de Commissaris de Quaylaan in Den Bosch geweest. De woonkamer van de flat brandde geheel uit. De bewoonster is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. pic.twitter.com/MTC7LYcMCc — Reality Photo (@Reality_Photo) November 11, 2020

Beeld: Reality Photo