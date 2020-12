Een vrouw uit Gorinchem rookte woensdag haar dagelijkse sigaretje op haar balkon. Ze kijkt dan altijd even naar het huis van de 88-jarige buurman, die rustig zijn krantje zit te lezen. Maar nu was de buurman in geen velden of wegen te bespeuren. Daarop besloot ze de politie te bellen.

De grootste reden om de politie te bellen? De lamellen van de man zaten potdicht. Toen een agent poolshoogte kwam nemen en er geen reactie kwam uit de woning, besloot hij het slot eruit te frezen. De bewoner werd op de wc aangetroffen met een verminderde ademhaling.

‘Fantastisch dat mensen voor elkaar zorgen’

De ambulance werd met spoed gebeld, waardoor de de man met ademhaling en hartslag naar het ziekenhuis kon worden gebracht. “Dankzij deze meldster is deze man met hartslag en ademhaling overgebracht naar het ziekenhuis. Fantastisch dat er mensen zijn die elkaar in de gaten houden en voor elkaar zorgen,” schrijft de wijkagent op Instagram.

