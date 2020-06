Vermiste 33-jarige vrouw uit Overschie weer terecht

De 33-jarige vrouw uit Overschie die sinds maandagmiddag werd vermist, is weer terecht! De politie laat weten dat ze in goede gezondheid verkeert. De familie maakte zich grote zorgen, omdat ze een tijd haar medicijnen niet slikte.

“Het is niets voor haar om niet thuis te komen,” vertelt haar vriend aan Hart van Nederland. “Ze heeft huisdieren, die zou ze nooit zomaar achterlaten.” Al vijftien jaar hebben ze een latrelatie, maar eigenlijk is haar vriend elke dag bij haar te vinden.

Gesloten deur

“Gisterenmiddag kwam ik bij haar aan de deur, ze wilde me ineens niet binnen hebben,” begint de vriend. “Ze zei: ‘Kom morgen maar.’ Toen ik terugreed naar mijn eigen huis, zat het me toch niet helemaal lekker. Ik ben omgekeerd en toen ik weer aanbelde, deed er niemand meer open.”

In al zijn bezorgdheid gebruikt hij zijn eigen sleutel van het huis en laat zichzelf binnen. “Toen concludeerde ik dat ze niet thuis was. Ze had ook de deur niet op slot gedraaid. Zelfs het gasfornuis stond nog aan. Voor zover ik kon zien, heeft ze enkel haar beige schoudertas mee. Volgens mij heeft ze geen kleren ingepakt.”

“Dit is totaal niet iets voor haar, ze is nog nooit zomaar weggegaan,” vertelt de vriend. Hij maakt zich dan ook grote zorgen over de veiligheid van zijn vriendin, zeker omdat het mentaal niet helemaal goed met haar gaat. “Een paar maanden geleden kreeg ze uit het niets last van waanbeelden, een angststoornis en stemmen in haar hoofd. Daarvoor is ze naar de dokter en psycholoog geweest, die hebben haar medicijnen voorgeschreven.”

Medicijnen

De vriend van de 33-jarige vertelt dat het dankzij de medicijnen een tijdje goed ging met haar, totdat ze plots haar medicijnen niet meer wilde nemen. “Ik heb geprobeerd haar haar medicijnen te laten slikken. Maar het leek dat hoe meer ik het probeerde, hoe meer zij zich ging verzetten.” Een van zijn grootste zorgen is dan ook dat ze terug is gevallen in de psychose. “Je gaat natuurlijk altijd het ergste denken.”

