Vrouw overleden na woningbrand Friese Munnekezijl

Een 70-jarige vrouw is overleden na een woningbrand in Munnekezijl in Friesland. De bewoonster werd door de brandweer uit haar huis gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw is ter plekke overleden, meldt de politie.

Iets na 20.00 uur kreeg de brandweer een melding van een woningbrand aan de Kruisstraat. Brandweerlieden konden de brand blussen en de vrouw uit haar woning halen. Een technisch team doet onderzoek naar de toedracht.

Helaas overleed de vrouw van 70 jaar oud. Omdat de toedracht van de brand onbekend is doet de politie onderzoek op de plaats van de brand. Eventuele aanvullingen volgen onder deze tweet.@brandweerfrl, # munnekezijl — Politie Fryslân (@polfryslan) December 26, 2020

ANP

Foto: Noormannen