Bij een steekpartij in het Groningse dorp Grijpskerk is vrijdagavond een 57-jarige vrouw om het leven gekomen. Een 36-jarige man uit het naburige Zuidhorn is opgepakt. Volgens de politie zijn verdachte en slachtoffer familie van elkaar.

Rond 21.50 uur kwam de melding binnen: er was een vrouw neergestoken aan de Burmanniastraat. De hulpdiensten rukten onder meer uit met een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plekke aan het verwondingen.

De verdachte werd na het incident aangehouden. Hij is overgebracht naar het cellencomplex, zaterdag wordt hij verhoord. Volgens de politie is er sprake van een “familiare band” tussen het slachtoffer en de dader. De politie heeft inmiddels buurtonderzoek gedaan en getuigen gesproken.

Beeld: Persbureau Meter