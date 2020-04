Vrouw (54) overleden na noodlottig ongeval in Lierop

In het Brabantse Lierop is vannacht bij een eenzijdig ongeluk een auto van de weg geraakt. De 54-jarige bestuurster uit Asten is daarbij om het leven gekomen. Het voertuig reed rechtdoor op een splitsing, ging door de struiken over een fietspad en kwam tot stilstand tegen een boom onderaan de weg.

De gecrashte auto was nauwelijks te zien vanaf de weg. Rond vijf uur zaterdagochtend zag een voorbijganger het voertuig in de berm, maar hulp mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk hoe laat het ongeluk is gebeurd en hoe lang de auto in de berm heeft gelegen.

Vannacht is in #Lierop een noodlottig, eenzijdig ongeval gebeurd. Op de splitsing van de Wilgenkant met de Laan ten Boomen is een auto van de weg geraakt. De automobilist is hierbij helaas overleden. pic.twitter.com/W9t2cUftka — Politie Oost-Brabant (@politieob) April 25, 2020

Beeld: SQ Vision