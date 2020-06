Vrouw knock-out geslagen na opmerking over gedumpte bananenschil

Een opmerking over een bananenschil is een stel in Breda zaterdagavond duur komen te staan. Wat volgde was een woordenwisseling die zo hoog opliep dat de vrouw (52) na een klap op de grond viel en even knock-out raakte.

De man (55) werd zijn bril van het hoofd geslagen. De politie heeft drie personen, twee 19-jarige mannen uit Breda en een 16-jarige jongen uit Zegge, aangehouden.

Bananenschil

De slachtoffers vertelden de politie dat ze hun auto parkeerden nadat ze boodschappen hadden gedaan. Daarop zagen ze dat er een auto aankwam van waaruit vermoedelijk de bijrijder een bananenschil op straat gooide. Het stel zei daar iets over, waarop ze met de drie inzittenden in discussie raakten.

Die liep uit op een mishandeling, heeft het stel verklaard. De vrouw raakte gewond aan haar neus en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Verdachten ontkennen

Toen de agenten nog ter plaatse waren, kwamen de drie verdachten aanlopen. Ze zijn aangehouden.

De verdachten ontkennen dat ze het stel hebben mishandeld. Volgens hen reageerden ze heel fel op de bananenschil. Toen de irritaties verder opliepen, besloot een van hen te gaan filmen. De vrouw deed dat volgens de verdachten ook en zou daarbij zijn gestruikeld. Het drietal zei dat het had besloten zich te melden bij de politie toen ze een ambulance zagen staan.

