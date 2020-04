Vrouw in rolstoel overleden na val in de Maas bij Cuijk

Een vrouw is zaterdagavond overleden nadat ze rond 19.20 uur met haar rolstoel in de rivier de Maas was gevallen bij het Oost-Brabantse Cuijk.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden ingezet om het slachtoffer te helpen.

Een duikteam van de brandweer heeft de vrouw uit het water gehaald. Een woordvoerder laat zaterdag aan Hart van Nederland weten dat het slachtoffer enige tijd in het water heeft gelegen.

Gereanimeerd

De vrouw is ter plekke gereanimeerd en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp mocht niet meer baten.

Beeld: SQ Vision