Vrouw in het gezicht gespuugd na verkeersruzie in Tilburg

Een vrouw is vrijdagmiddag in haar gezicht gespuugd na een verkeersruzie in Tilburg. Dat meldt de politie zaterdag.

De vrouw reed rond 16.30 uur in de richting van het Verdiplein. Bij de kruising kreeg ze geen voorrang van een andere automobilist, waarop ze de bestuurder aansprak. Die besloot haar na een woordenwisseling te volgen tot in de Puccinistraat. Daar stapte de man uit zijn auto om verhaal te halen bij de vrouw.

Vol in het gezicht

Opnieuw ontstond een woordenwisseling tussen de twee, waarbij de man de vrouw vol in het gezicht spuugde. Daarna ging hij er vandoor.

Aan de hand van zijn kenteken en signalement kon de verdachte korte tijd later op de Kapelmeesterlaan worden aangehouden door de politie. De man zit nog vast.