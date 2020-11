Vrouw raakt ernstig gewond bij botsing met wegenwacht in Lierop

Op de Rijksweg in Lierop zijn vanmiddag rond kwart voor drie een personenauto en een busje van de wegenwacht met elkaar in botsing gekomen. Een vrouw zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt.

Het moet een flinke klap zijn geweest, want zowel de personenauto als het ANWB-busje zijn total loss. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. Een van de inzittenden, een vrouw, moest door de brandweer uit haar auto worden gehaald. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

Wegenwacht

Hoe de bestuurder van het wegenwachtbusje er aan toe is, is niet bekend en ook de toedracht van het ongeval is nog onduidelijk. Doordat er veel brokstukken op de weg lagen, werd deze enige tijd afgesloten.

Foto: SQ Vision