De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft maandagochtend een 41-jarige Poolse vrouw aangehouden voor de mishandeling van crewleden van een vliegtuig. Toen de vrouw werd aangesproken omdat ze geen mondkapje droeg, zou ze het vliegtuigpersoneel hebben aangevallen.

De Poolse zou meerdere bemanningsleden hebben geslagen, geschopt en gebeten. De vrouw werd in het vliegtuig, afkomstig uit Canada, geboeid en bij aankomst op Schiphol overgedragen aan de marechaussee.

Aangifte

Het cabinepersoneel van het vliegtuig heeft aangifte gedaan en de marechaussee doet verder onderzoek naar de verdachte. “Geweld aan boord van een vliegtuig komt helaas voor en we zijn dan ook blij dat het cabinepersoneel zich weerbaar kan opstellen”, aldus de marechaussee.