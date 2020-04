Vrouw (66) mishandeld en beroofd op begraafplaats in Nijmegen

Een 66-jarige vrouw is vorige maand door drie jongeren mishandeld en beroofd op begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. Het slachtoffer bezocht daar het graf van haar overleden man en kleinzoon.

Al 35 jaar lang bezoekt de vrouw de begraafplaats om de graven van haar dierbaren te verzorgen. Zo ook op de bewuste ochtend van donderdag 26 maart. Rond 09.15 uur staat de vrouw bij het graf van haar vorig jaar overleden man als er ineens drie onbekende jonge mannen achter haar staan.

Het drietal schreeuwt dat ze geld willen, waarop de 66-jarige haar handtas afgeeft. Dit bleek kennelijk niet genoeg, want de vrouw wordt door de mannen geslagen en geschopt, zelfs terwijl ze al op de grond ligt.

Signalement

De brute overval werd dinsdagavond onder de aandacht gebracht in het tv-programma Opsporing Verzocht, omdat de politie de drie daders nog altijd niet te pakken heeft gekregen. Dankzij de oplettendheid van het slachtoffer kan wel een signalement van de mannen worden opgemaakt.

De oudste dader was volgens de vrouw 22 of 23 jaar oud. Hij zou op de uitkijk hebben gestaan terwijl de andere twee mannen haar beroofden. De andere twee jongens worden tussen de 16 en 18 jaar oud geschat. Alle drie de mannen spraken accentloos Nederlands.

De twee jongste daders gingen er na de overval op een rammelende omafiets vandoor. De oudste verdachte rende waarschijnlijk achter hen aan.

‘Ik durf niet meer naar mijn man’

Het incident heeft een diepe indruk achtergelaten op het 66-jarige slachtoffer. “De eerste weken sliep ik niet. Ik durfde gewoon niet te slapen”, vertelt ze in Opsporing Verzocht. “Ik was bang dat die jongens me nagekomen waren en dat ze wisten waar ik woonde.”

Ook heeft de vrouw veel last van huilbuien. “Ik zie nog steeds die beelden. Ik ging altijd met plezier daar naartoe, maar nu niet meer”, zegt ze. “Ik durf niet meer naar mijn man. Niet alleen.”