Vrouw (43) aangehouden om openstaande geldboete van ruim 110.000 euro

Een 43-jarige vrouw is vrijdagavond door de Koninklijke Marechaussee aangehouden, omdat ze nog een geldboete van een schrikbarend hoog bedrag open had staan: ruim 110.000 euro. De wanbetaalster werd aangehouden op de A4.

De Marechaussee controleerde de vrouw toen ze vanuit Belgiƫ de grens overstak naar Nederland. De vrouw is aangehouden en haar auto is in beslag genomen. Ze moet het bedrag van 110.000 euro alsnog betalen of 540 dagen de gevangenis in.