Vrouw (23) gewond door steekpartij in Steenwijk: man aangehouden

Een vrouw van 23 jaar is maandagavond rond 21.50 uur gewond geraakt door een steekpartij op de Markt in Steenwijk. De vrouw uit de Drentse gemeente De Wolden is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar was volgens de politie aanspreekbaar.

Kort na de steekpartij werd een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De politie heeft sporenonderzoek verricht en getuigenverklaringen opgenomen.

Huiszoeking

Later op de maandagavond is een woning in Steenwijk doorzocht.

ANP

Beeld: SPS Media