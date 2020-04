Vrouw (21) overleden door scherf uit brandende vuurkorf

Een 21-jarige vrouw uit Groningen is zondagavond in het Drentse Weerdinge dodelijk getroffen door een scherf van een voorwerp dat uit een brandende vuurkorf spatte. Dat meldt de politie.

Hoe het voorwerp in de vuurkorf belandde is nog niet duidelijk, daarvoor doet de politie maandag meer onderzoek. “Het ging om een voorwerp dat normaal niet in zo’n korf hoort te zitten,” vertelt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. “Dit hoort niet te gebeuren.”

De politie noemt het een triest ongeval. De vrouw werd ter plekke gereanimeerd maar dat mocht niet meer baten. Vier mensen waren in de tuin van een woning getuige van het tragische voorval.

Redactie/ANP