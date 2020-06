Vrijwilligers van het Rode Kruis checken hoe het met onze ouderen gaat

Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn vrijdag in Zuid-Holland de deuren langs gegaan om te kijken hoe het met onze ouderen gaat tijdens deze rare tijden. Ze gaven bijvoorbeeld tips over hoe ouderen het beste om kunnen gaan met de hitte.

Woordvoerder van het Rode Kruis Iris van Deinse vertelt dat ‘de actie vooral bedoeld is voor ouderen die zelfstandig wonen en waar niet zo’n goed beeld van is hoe het met ze gaat.’

Eenzaamheid

De meeste ouderen blijken best te weten hoe ze om moeten gaan met de hitte. ”Ik heb er wel last van, maar ik duik achter in het water of ik doe even een koude slang over m’n rug heen”, zegt een van hen. Voor de vrijwilligers is het vandaag misschien nog wel belangrijker om eenzaamheid te signaleren en bestrijden. Hoe gaat het nou écht met de ouderen?

Aan het eind van het bezoekje krijgen de ouderen een puzzelboekje en een lijst met nummers die ze kunnen bellen als ze hulp nodig hebben. Van Deinse ziet dat dit soort bezoekjes vaak leiden tot een hoop telefoontjes. “Toen we dit laatst in Alphen aan den Rijn werden we achteraf door zo’n vijftig mensen gebeld.”