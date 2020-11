Vrijwilligers kapot van allesverwoestende brand in kringloopwinkel Hoek van Holland

Vrijwilligers van kringloopwinkel Hoek van Holland kunnen het nog maar moeilijk geloven. Gisterenavond brandde de loods waar de winkel in is gevestigd volledig uit. Daarmee verliezen ze hun vrijwillige werk en dreigen eenzaam thuis te komen zitten. En dat in coronatijd.

“We waren echt een beetje een hangplek voor ouderen”, zegt eigenaresse Karin Rooney. “Ouderen kwamen naar de winkel om wat te kopen, maar ook voor een kopje koffie en een praatje.” Daarnaast is ook het teamvrijwilligers op leeftijd.

Vrijwilligers

De kringloop bestond pas een aantal jaar en steeds meer mensen uit de regio wisten de winkel te vinden. Met de omzet van de verkochte tweedehandsartikelen worden activiteiten georganiseerd voor ouderen in de regio. “We waren net aan het sparen, maar voor alle spullen die zijn verbrand krijgen we niks meer.”

Karin heeft vandaag alle vrijwilligers bij haar thuis uitgenodigd om te praten over de brand. “Dat kon op locatie niet, want er is niks meer over.” Vrijwilliger Nol van 83 jaat kan nog maar moeilijk bevatten dat de plek waar hij de afgelopen jaren zes dagen per week aan het werk was helemaal weg is. “Normaal zitten we rond deze tijd aan de koffie, maar je ziet het, er staat nu helemaal niets meer”, vertelt een emotionele Nol. ”Wat moet je nog zeggen? Het is in-en-in triest”, vult vrijwilliger Alie de Munnik aan.

Opbouw

Bij de pakken neerzitten wil Karin niet. Ze hoopt snel een nieuwe locatie te kunnen vinden om de kringloop voort te kunnen zetten. Ze verwacht dat het nog erg lang kan duren voordat de oude locatie weer is opgebouwd.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. De politie heeft vooralsnog geen aanwijzing dat het vuur is aangestoken.