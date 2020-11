Helaas: muziekfeest De Vrienden van Amstel LIVE afgeblazen vanwege coronacrisis

Het muziekfestijn De Vrienden van Amstel LIVE gaat voor het eerst in 22 jaar niet door. Het evenement, dat in januari volgend jaar gepland stond, is vanwege de coronacrisis afgelast en verplaatst naar 13 tot en met 22 januari 2022.

In een speciale video maken verschillende artiesten, onder wie Thomas Acda, Simon Keizer, Kraantje Pappie en Maan, het nieuws woensdag bekend. “Lieve vrienden, normaal zijn wij en vele anderen op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van het leukste feest van het jaar”, spreken zij hun fans toe.

Jaartje overslaan

“Jullie feest. Maar ook ons feest. En helaas moeten we vandaag vertellen dat wij dit jaar een jaartje overslaan. Maar we blijven vrienden. En we halen het in. Beloofd.”

Vrienden, de grootste kroeg van Nederland blijft in januari helaas gesloten. Maar we blijven vrienden, en halen het in. Beloofd! Kijk op https://t.co/hn33U5lxBm voor alle informatie. #VVAL #weblijvenvrienden pic.twitter.com/1uuyIBBNVm — Vrienden van Amstel (@VriendvanAmstel) November 4, 2020

Het verplaatsen van ‘de grootste kroeg van Nederland’ was een “moeilijk maar onvermijdelijk besluit”, aldus een woordvoerder van De Vrienden van Amstel LIVE. De kaarten die bedoeld waren voor aanstaande januari blijven geldig, maar mensen kunnen ook hun geld terugvragen.

Lees ook: Deze extra coronamaatregelen gaan vanavond in

Redactie/ANP