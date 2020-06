Twee vrachtwagens volledig verwoest door brand in Hoogeveen

In de nacht van maandag op dinsdag zijn er in het Drentse Hoogeveen twee vrachtwagens volledig uitgebrand. De politie is op zoek naar getuigen.

Het vuur brak rond 1.00 uur uit aan de Griendtsveenweg bij het voormalige pand van Euromaster. Van de vrachtwagens is weinig overgebleven, alleen de opleggers konden gered worden.

Het is niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De politie roept mensen die meer weten over de brand op om contact op te nemen.

Beeld: Persbureau Meter