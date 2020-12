Net op tijd thuis voor kerst: vrachtwagenchauffeur Horst kan zijn geluk niet op

Terwijl veel gezinnen gezellig thuis kerst vieren, zitten tientallen Nederlandse chauffeurs nog vast in hun vrachtwagen in het Verenigd Koninkrijk. Trucker Horst Kreukniet (44) stond deze week ook in de rij, maar dankzij zijn werkgever zit hij toch met zijn gezin aan de kerstbrunch.

“Gelukkig heeft zijn werkgever er alles aan gedaan”, vertelt zijn opgeluchte vrouw Tamara aan Hart van Nederland. Juist dit jaar vond ze het belangrijk dat Horst bij de familiebrunch kon aanschuiven. “We hebben net als iedereen een rotjaar. Mijn vader is ziek, het kan misschien wel zijn laatste jaar zijn.”

In de rats

Horst vertrok afgelopen zondag vanuit Hoek van Holland met de ferry naar Engeland. Eenmaal op de boot hoorde de vrachtwagenchauffeur dat er vliegtuigen geannuleerd werden. “Mijn vrouw zat natuurlijk in de rats, maar ook mijn 12-jarige dochter begon zich zorgen te maken”, vertelde Horst eerder via Skype aan Hart van Nederland. “Ze werd de volgende ochtend wakker en het eerste wat ze vroeg was: ‘Wanneer komt papa naar huis toe?’ Dan krijg je toch wel even een brok in je keel.”

Inmiddels is de vrachtwagenchauffeur thuis. “Mijn werkgever heeft ervoor gezorgd, alles in het macht gesteld om iedereen terug te halen. Op kerstochtend zijn de laatste twee uit ons team teruggekomen”, zo vertelt Horst blij. Hij vindt het “heerlijk” om thuis kerst te vieren. “Het is toch spannend hoe en wat. Er staan nog aardig wat chauffeurs aan de overkant.”