Vrachtwagen met gevaarlijke stoffen knalt over vangrail A16

De A16 van Breda naar Rotterdam is bij Dordrecht dicht, nadat een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen op zijn kop in de berm belandde. Dat kwam door een ongeluk tussen de vrachtwagen en een auto, meldt Rijkswaterstaat.

De chauffeur is uit het voertuig. Vanwege de inhoud van de vrachtwagen is nog onbekend wanneer het bergingswerk begint.

Er zijn omleidingen ingesteld.

#A16 Breda richting Rotterdam is DICHT bij Dordrecht. Omrijden via Haringvlietbrug over A29 of vanuit Breda via Gorinchem. https://t.co/0RzYmZcIF5 pic.twitter.com/vM18H09bSF

— ANWBverkeer (@ANWBverkeer) June 24, 2020