Vrachtwagen met duizenden liters mest kantelt op A50

Een vrachtwagen met daarin duizenden liters mest is woensdagochtend vroeg in de berm terechtgekomen en gekanteld op de A50 tussen Hattem en Hattemerbroek. De chauffeur raakte niet gewond.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is onduidelijk. Door de ravage heeft Rijkswaterstaat de rechterrijstrook op de hoofdrijbaan moeten afsluiten, maar inmiddels is de mest overgepompt en de vrachtwagen geborgen, dus die rijstrook kan binnenkort weer worden vrijgegeven. De toerit Hattem richting Zwolle blijft nog dicht.

Beeld: SPS Media

Dat was een gevalletje 'stront aan de knikker' op de #A50 bij toerit Hattem richting Zwolle. We hebben de mest overgepompt en de vrachtwagen geborgen. We verwachten de rechterrijstrook zo vrij te geven, de toerit blijft nog even dicht ‚ĚĆ #file

ūüďł: @WillemBaan1. pic.twitter.com/aEplD5Ojqd

— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) October 14, 2020