Vrachtwagen kantelt in bocht van A15, chauffeur raakt ernstig bekneld

In een bocht van de A15 naar de A16 richting Capelle aan den IJssel is dinsdagochtend een vrachtwagencombinatie gekanteld. De chauffeur raakte daarbij ernstig bekneld.

Hulpdiensten zijn bezig om het slachtoffer uit het voertuig te bevrijden. Vanwege het ongeluk is de weg volledig afgesloten.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

