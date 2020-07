Een Apache-gevechtshelikopter heeft maandagmiddag een voorzorgslanding gemaakt bij het Brabantse Lith. De bemanning maakt het goed, meldt Defensie. Een technisch team is onderweg om te onderzoeken wat de oorzaak van het mankement is.

Maandagochtend liet Defensie weten dat Apache-helikopters deze week zouden oefenen in de omgeving van het Utrechtse Rhenen. Het is niet bekend of de gevechtshelikopter die een voorzorgslanding moest maken onderdeel is van deze oefening.

(Later meer)



Beeld: Defensie