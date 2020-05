50PLUS-partijvoorzitter Geert Dales bedenkt zich en stapt tóch op

Partijvoorzitter Geert Dales van 50PLUS treedt zondag af. Hij zou eigenlijk aanblijven tot er een nieuw bestuur bij de ouderenpartij is aangetreden, maar stapt nu dus alsnog op.

Dales zegt dat alle voorbereidingen voor het aantreden van een nieuw bestuur zijn afgerond. “Ik ben nu uitbestuurd bij 50PLUS”, schrijft hij aan leden van de ouderenpartij. “De vervelende afloop laat onverlet dat ik met veel voldoening terugkijk op twee jaar 50PLUS-voorzitterschap.”

50PLUS wordt al jaren verscheurd door ruzies. In 2018 trad Dales aan als voorzitter om rust te brengen, maar de afgelopen weken liepen de gemoederen toch weer op. Kopstukken binnen de ouderenpartij, waaronder mede-oprichter Jan Nagel, drongen aan op zijn vertrek.

Ook Tweede Kamerleden zegden het vertrouwen in hem op. Alleen partijleider Henk Krol bleef de partijvoorzitter steunen. Uiteindelijk kondigde Dales vorige maand zijn vertrek aan. Krol stapte op zijn beurt uit de partij en begon de Partij voor de Toekomst.

‘Ergernissen zijn uitgesproken’

Dat Dales nog maanden wilde aanblijven om de machtsoverdracht te regelen was een bron van ergernis voor zijn tegenstanders. Hij zegt dat zaterdag uitgesproken te hebben met Martin van Rooijen en Corrie van Brenk. “Het was een goed gesprek dat de weg opende voor genormaliseerde contacten in de toekomst.”

De twee andere bestuursleden, die voorlopig nog wel aan lijken te blijven, hebben ook met de afdelingsvoorzitters gesproken. De regionale voorzitters namen het voortouw in de opstand tegen het partijbestuur. “Daarmee is de laatste hand gelegd aan de opmaat naar de ledenvergadering “, aldus Dales.

Leden van de ouderenpartij kiezen op 1 augustus op een digitale ledenvergadering het nieuwe bestuur van 50PLUS.