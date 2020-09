Voorlopig geen uitzicht op leven buiten de gevangenis voor kopstuk Bende van Venlo

De tot een levenslange straf veroordeelde Frenkie P. blijft in de cel. Hij komt vooralsnog niet in aanmerking voor re-integratieactiviteiten.

De man die bekendstaat als kopstuk van de bende van Venlo had een kort geding tegen de Staat aangespannen omdat hij uitzicht wil krijgen op een leven buiten de gevangenis, maar de rechter heeft zijn verzoek afgewezen.

P. is in 1996 veroordeeld voor meerdere moorden. Samen met anderen zou hij begin jaren negentig dood en verderf hebben gezaaid in en rond Venlo. P. heeft de meeste delicten ontkend en doet dat nog altijd. Hij denkt dat deze ontkenning tegen hem wordt gebruikt in het advies om (nog) niet deel te mogen nemen aan een resocialisatietraject, een traject om weer te wennen aan de maatschappij.

P. werkt nauwelijks mee met onderzoek PBC

“Er is met name een negatief advies gegeven omdat P. zich bij het onderzoek door het Pieter Baan Centrum en de reclassering terughoudend heeft opgesteld en niet of nauwelijks wilde praten over zichzelf, zijn sociale netwerk en zijn toekomstplannen. Hierdoor zijn de onderzoeken beperkt gebleven en hebben de onderzoekers geen uitspraak kunnen doen over de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis en recidiverisico”, blijkt volgens de rechtbank uit het advies. “De voorzieningenrechter acht dit advies in het licht van de verrichte onderzoeken zonder meer begrijpelijk.” Binnen twee jaar wordt opnieuw getoetst of P. wellicht toch kan worden toegelaten tot de re-integratiefase.

Zeven moorden en meer dan 250 geweldsdelicten

De bende van Venlo trok in 1993 en 1994 een spoor van geweld door het noorden van Limburg. De leden van de bende – sommigen van hen waren nog tieners – kregen lange gevangenisstraffen opgelegd voor het plegen van zeven moorden en meer dan 250 geweldsdelicten.

ANP