Voorbijgangers en dierenambulance redden zwaan met wildklem in snavel

Voorbijgangers zagen zondagmiddag in de polder tussen Baarn en Hoogland een zwaan vreemd gedrag vertonen. Er bleek een wildklem in zijn snavel te zijn verstrengeld. De voorbijgangers hebben het dier uiteindelijk samen met een medewerker van de Dierenambulance weten te bevrijden.

“We maakten even een rondje en gingen een weg in die we normaal niet ingaan. We zagen de zwaan die iets in zijn bek had, dat bleek een val te zijn die in zijn snavel vast zat”, vertelt Patrick uit Amersfoort. Samen met zijn vriendin Stephanie probeerde hij het beest te redden.

Zwaan met moeite gevangen

Het stel probeerde de zwaan te vangen, zodat ze de klem konden verwijderen, maar zo makkelijk ging dat niet. “Het beest was in defensieve positie gaan zitten. We hebben het geprobeerd, maar het lukte niet.”

Nadat ze de hulp van de Dierenambulance hadden ingeschakeld, probeerden ze het nog een keer. Na een half uur had Patrick het dier – met gevaar voor eigen leven – gevangen. “Het zijn sterke beesten. Het was een kwestie van erop gaan zitten en het net over zijn hoofd doen.” Volgens Ernst Schievelt van de Dierenambulance kan een zwaan met zijn vleugels zelfs de arm van een mens breken.

Klem klemvast in snavel

Toen het dier gevangen was, moest het drietal nog de klem uit zijn snavel krijgen. Ook dat lukte niet zomaar. “We kregen de klem in eerste instantie niet los”, aldus Schievelt van de Dierenambulance. “Als je bezig bent voelt het beeste elke beweging. Het gaat met de vleugels slaan en dan moet je oppassen.” Uiteindelijk hebben ze de klem na een kwartier losgekregen met wat tangen.

Eenmaal bevrijd van de wildklem, werd de zwaan wat rustiger. Het is nog maar de vraag of hij het overleeft. “Hij is naar de dierenarts en de vogelopvang, daar wordt hij nagekeken”, vertelt Schievelt. Het dier heeft een flinke beschadiging aan zijn snavel. De bovenkant is helemaal ingedeukt en de tanden zijn er helemaal ingedrukt. “Ik hoop dat hij het haalt. Hij is zwak en heeft behoorlijk wat bloed verloren.”

‘Nat pak niet zo erg als dode zwaan’

Volgens de medewerker van de Dierenambulance komt het niet heel vaak voor dat zwanen gepakt worden door zo’n windklem. “Meestal worden er vlaggen geplaatst bij dit soort klemmen, om vogels af te schrikken. Dat is nu niet gebeurd.” Schievelt denkt dat het dier vandaag in de klem is geraakt. “Het bloed leek vers.”

Patrick en Stephanie zijn blij dat ze wat hebben kunnen betekenen voor de zwaan, ondanks dat ze er vieze kleding aan hebben overgehouden. “Het doet wel goed dat onze reddingsactie wat uit heeft gehaald, dat je niet voor niks in de modder bent gegaan. Een nat pak en een beetje drek is niet zo erg als een dode zwaan.”

