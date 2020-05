Voorbereidingen Suikerfeest in volle gang, ondanks coronabeperkingen

Honderdduizenden Nederlandse moslims vieren aankomend weekend het Suikerfeest. Normaal gesproken een druk feest waarin familie en zoetigheden centraal staan, maar door het coronavirus moeten veel mensen dit nu noodgedwongen in afgeslankte vorm vieren. Zo ook Gül Koc. Niet alleen viert ze het Suikerfeest zonder suiker, ook veel geplande familiebezoeken gaan dit jaar niet door.

Bij de familie Koc staan dit jaar onder andere gezonde dadelballetjes op het menu. “Ik eet zelf geen suiker en het Suikerfeest kan ook best wel gezond zijn”, verklaart Koc. Haar dochter Gulsen kijkt reikhalzend uit naar het jaarlijkse feest, voor haar wel mét suiker: “Wij krijgen altijd heel veel snoepjes, cadeautjes en geld. Dat vind ik heel leuk.”

Verbinding met gezin

“Normaal zijn we bijna drie dagen op pad”, schetst Koc. “Naar vrienden, familie en kennissen. Dat zit er dit jaar helaas niet in.” Hoewel het dit jaar anders gaat, ziet Koc het toch positief in: “Misschien is het wel een kans om meer met je gezin door te brengen, dat is ook heel fijn.”

Gulsen vult aan: “Je moet afstand houden. Normaal gaan we naar vriendinnen, familie. Nu gaan we alleen naar opa en oma. Ik vind dat heel jammer, want ik houd van mijn familie. Maar je kunt wel videobellen en kaartjes sturen, dus dan lijkt het wel alsof je samen bent.”