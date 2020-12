'Voor wat hoort wat': boete fietser kwijtgescholden nadat hij helpt bij aanhouding

De politie in Den Bosch had donderdag de handen vol aan een “notoire overlastgever” maar kreeg bij een poging hem aan te houden hulp uit onverwachte hoek, schrijft wijkagent Marc de Wit op Twitter.

De overlastgever heeft een gebiedsverbod omdat hij in de buurt regelmatig voorbijgangers lastigvalt en in portieken slaapt. Maar dat verbod houdt hem bepaald niet tegen, bleek ook afgelopen donderdag weer. Ook kwamen er meerdere meldingen binnen dat de man drugs gebruikte in portieken. De politie ging achter de overlastgever aan, maar die nam de benen.

Boete geschrapt

500 meter verderop werd de overlastgever aangehouden, met behulp van een jongeman. Die jongeman kreeg vlak daarvoor van een collega van De Wit een boete wegens fietsen zonder verlichting. Maar De Wit is ook de slechtste niet: “Deze bon eruit kunnen halen want voor wat hoort wat…”

De overlastgever krijgt een gevangenisstraf van zeven dagen.

