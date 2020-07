Basisschool neemt op speciale manier afscheid van ongeneeslijk zieke juf Astrid

Na 33 jaar lesgeven neemt juf Astrid van Vessem donderdag afscheid van basisschool ‘t Mulderke in Uden. “Tweeënhalf jaar geleden stond ik op een donderdag voor de klas, toen ik ineens niet lekker werd. Binnen 24 uur hoorde ik van artsen dat ik ongeneselijk ziek was en niet meer voor de klas kon staan.”

Astrid vindt lesgeven geweldig. “Voor mij is dat een passie. Speciaal onderwijs, gewoon basisonderwijs. Het liefst zo gevarieerd mogelijk.” En ook haar manier van lesgeven is er niet eentje uit een boekje. Bijvoorbeeld als ze wiskunde gaf en afstandsmaten kwamen aan de orde. “Dan wilde ik dat de kinderen die kilometer zouden lopen. Of met natuur, dan zagen ze mij al gaan met mijn schepnetjes.” En zo is Astrid ook na haar diagnose betrokken gebleven bij de Udense basisschool.

Hardlopen als medicijn

Op de school introduceerde Astrid de ‘daily mile’. Een afstand die leerlingen dagelijks moesten afleggen om in beweging te blijven. “Sporten zit in mij, al heel mijn leven. Toen de doktoren mij vertelden dat zij geen medicijn meer voor mij hadden, werd hardlopen mijn medicijn.”

Zo heeft Astrid menig arts verbaasd. “Ze zeiden tegen mij dat ik maar snel op mijn laatste vakantie moest gaan omdat het binnenkort over zou zijn. Tweeënhalf jaar later ben ik er nog steeds. Ik denk zeker dat ik dat te danken heb aan mijn sportiviteit.”

Daily mile

Het afscheid van de extraverte, betrokken en sportieve juf Astrid valt zwaar bij de school en haar leerlingen. De afgelopen maanden kwamen kinderen met de meest creatieve ideeën die Astrid zouden moeten genezen. “Iedereen zegt tegen mij dat ik trots mag zijn op wat ik heb bereikt als juf en ook voor de kinderen.”

Directeur van de school, Martijn Schoonaard, sluit af: “Je kunt afscheid nemen van iemand die is overleden, maar wij vinden het veel mooier om afscheid te nemen van de juf als ze er nog is. Daarom verrassen wij haar donderdag met een eigen ‘Astrid Ronde’, een daily mile, die we met zijn allen gaan lopen.”