Drentse voetbalclub eist velden terug van de gemeente in kort geding

Een gang naar de rechter, dat is de enige optie die het bestuur van voetbalvereniging De Treffer ’16 uit het Drentse Tweede Exloërmond ziet om te kunnen trainen en spelen op de velden in het dorp.

De gemeente Borger-Odoorn, waar het 2300 inwoners tellende plaatsje onder valt, weigert haar grasmatten aan de club te verhuren omdat De Treffer ’16 er met aartsrivaal TEVV niet uit is gekomen een jarenlang slepend conflict op te lossen.

Vredesonderhandelingen

De problemen voor de club begonnen door geruzie met het andere team uit Tweede Exloërmond, de voetbalvereniging TEVV. Ze speelden allebei op hetzelfde terrein, maar de clubs waren het niet eens over het gebruik van gedeelde faciliteiten.

Vredesonderhandelingen van de gemeente liepen op niets uit, met als gevolg dat beide verenigingen nu helemaal niet meer op de velden mogen voetballen en ze moeten stoppen.

Begin van nieuwe seizoen

Volgens Bianca Haan van De Treffer ’16 is het totaal onnodig dat de gemeente de velden niet wil verhuren: “TEVV heeft geen club meer in competitie bij de KNVB en wij wel. Dus dan lijkt het mij logisch dat De Treffer ’16 op die velden kan voetballen. Dat is wat ons bestuur gaat aankaarten bij de rechter. Vanaf 1 augustus mogen we geen gebruik meer maken van de velden, dat is zonde want over drie weken begint het nieuwe seizoen.”

Volgens Bianca zijn veel kinderen de dupe van dit besluit: “We hebben 260 leden, in totaal tien teams. De meeste zijn kinderen die staan te trappelen om weer te mogen voetballen. Ze hebben het al lastig gehad met de coronatijd en nu is het vakantie. Ze kunnen niet wachten om hun vriendjes en vriendinnetjes weer te zien om te trainen. Daarnaast is er niet veel hier naast de voetbalclub. Als er niet meer in dit dorp gevoetbald mag worden stoppen veel leden met sporten.”