De politie heeft vanochtend in het Brabantse Nuenen een 54-jarige man aangehouden nadat er een drugslab werd gevonden in zijn woning. De agenten troffen ter plaatse meerdere ketels aan in de bad- en slaapkamer van het huis.

De aangehouden man maakte een verwarde indruk en is naar het ziekenhuis gebracht. Een tweetal agenten bleek bij binnenkomst van de woning ook last te hebben van luchtwegklachten, zij hoefden echter niet naar het ziekenhuis.

Penetrante lucht

“Er hing een penetrante lucht, de agenten zijn gecontroleerd in de ambulance en bleken na een check oké te zijn”, aldus een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. Volgens de politie ging het om een drugslab dat al een tijdje niet meer in gebruik was.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar gevaarlijke stoffen in de woning. Volgens de politie vormde het drugslab echter geen gevaar voor de omgeving.

Foto: SQVision