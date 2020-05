Sneeuw in mei? Het zou volgende week zomaar eens kunnen

Veel mensen zullen het zich niet meer herinneren, maar precies een jaar geleden sneeuwde het in de Limburgse heuvels. Uniek zou je denken, maar het zou volgende week zomaar weer kunnen gebeuren, meldt Weer.nl.

Ook al is het tegenwoordig in de lente vaak (veel) warmer dan gemiddeld, een absolute garantie voor warm weer hebben we volgens meteoroloog Reinout van den Born niet. “Het zijn vooral de meer langdurige perioden met noordelijke winden die de temperaturen nog weleens aan de lage kant willen houden. En die komen in mei geregeld voor.”

Vroeger vaker sneeuw in mei

Dat was dus ook te merken op 4 mei 2019: op de Vaalserberg in Limburg lag er toen op een gegeven moment een laagje van vier centimeter sneeuw. Ook in andere delen van het land vielen er gure buien. In De Bilt werd uiteindelijk met moeite de tien graden aangetikt.

Sneeuw kwam vroeger rond deze dagen wel vaker voor, zo zullen sommigen zich Bevrijdingsdag in 1957 nog wel herinneren. “Toen werd het op de meeste plaatsen niet warmer dan 6 of 7 graden”, weet Van den Born. “Er vielen winterse buien met hagel en natte sneeuw en in de hogere delen van Limburg sneeuwde het. Op de Vaalserberg viel vijftien centimeter.”

Na het weekend kouder

Terug naar het heden: ook dit jaar begint mei met een noordelijke tot noordoostelijke wind. “In eerste instantie lijkt het met de temperaturen nog wel goed te gaan”, voorspelt de meteoroloog. Zo kan het kwik in de loop van deze week oplopen tot wel 25 graden in het zuiden van het land.

Hij verwacht dat het vanaf zondag spannender kan worden, als veel koudere lucht Nederland lijkt te bereiken. “Dan kunnen de temperaturen tot een bedenkelijk niveau terugzakken. Als de soep zo heet wordt gegeten als nu opgediend, dan is er in de Limburgse heuvels zelfs kans op natte sneeuw.”

Maar zover is het dus nog niet. Al kan de temperatuur komende nacht in het binnenland al tot dichtbij het vriespunt dalen. Daarna breken een paar dagen met flink wat zonneschijn aan. Dinsdag is het met 12 tot 16 graden nog relatief koel, vanaf woensdag gaat het kwik omhoog en vooral vrijdag kan het in het zuiden tot wel 25 graden worden.