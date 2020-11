Honderdduizenden kippen geruimd na vaststellen vogelgriep bij Gelders pluimveebedrijf

Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse Puiflijk is vogelgriep (H5) vastgesteld. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt één andere onderneming. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden beide bedrijven geruimd.

Op het besmette bedrijf gaat het om circa 100.000 leghennen. Het andere bedrijf heeft 115.000 opfokleghennen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert de ruimingen uit. Dat meldt het ministerie van Landbouw.

Regionale testen

Het besmette bedrijf in Puiflijk (gemeente Druten) ligt in de zone van 3 kilometer die vorige week is afgekondigd nadat een pluimveebedrijf in Altforst besmet bleek met vogelgriep. In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Puiflijk liggen zes andere pluimveebedrijven. De overige bedrijven in dit gebied worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Vervoersverbod

Minister Carola Schouten (Landbouw) heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Puiflijk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Verder meldt het ministerie dat alle andere maatregelen tegen vogelgriep die eerder zijn genomen van kracht blijven. Zo moeten commerciële bedrijven hun pluimvee binnenhouden. In aanvulling daarop zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen.

