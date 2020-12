Voetgangster aangereden in Rotterdam, automobilist rijdt door

Een voetgangster is woensdagavond op de President Rooseveltweg in Rotterdam-Ommoord zwaargewond geraakt toen ze werd aangereden door een auto. De automobilist reed na de aanrijding door.

Omstanders verleenden haar eerste hulp tot de hulpdiensten kwamen. Ze is vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Beschonken automobilist

Er is vervolgens een beschonken automobilist aangehouden maar onderzoek moet uitwijzen of hij de doorrijder was.

Beeld: Willem Duivestein