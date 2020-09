Haags voetbalteam redt bejaarde scootmobielers uit sloot: 'Wedstrijd had geen minuut langer moeten duren'

Een heldhaftige reddingsactie van de boys van Quick Steps 2 zaterdagmiddag. Als een ouder echtpaar met scootmobiel en al de sloot in rijdt, twijfelt het team geen moment. De mannen springen het echtpaar achterna en weten de man en vrouw van 85 en 87 jaar in goede gezondheid op de kant te krijgen.

De Haagse voetballers hebben net een uitwedstrijd gespeeld tegen HVV Ras, ook uit Den Haag. Op weg naar de kleedkamer horen ze ineens geplons en gespartel uit de nabijgelegen sloot komen. Als daar ook nog geroep om hulp bij komt, gaat het snel. Aanvoerder Struan Ridderhof (31) maakt zijn rol waar en rent als eerste dwars door de brandnetels heen, waarna hij in de vieze sloot sprinkt. Teamgenoot Sherano Gerritsen (30) duikt met hem mee.

‘Super trots’

Eenmaal in het water zien de twee mannen dat de alarmerende geluiden van een ouder echtpaar komen. De twee liggen te spartelen naast een scootmobiel die op zijn kop ligt. De sloot is niet heel diep, maar de man is duidelijk zijn oriëntatie kwijt. Hij is al een paar keer kopje ondergegaan, dus de voetballers moeten snel ingrijpen.

Vier andere teamleden duiken hen nog achterna om te helpen. Gelukkig lukt het vrij snel om de mensen weer op de been te helpen. Op de kant staat de rest van het team klaar om het echtpaar uit het water te tillen. Ook de scootmobiel wordt door de jongens uit de sloot gehaald, zodat de beduusde eigenaar meteen weer plaats kan nemen.

Coach Ron Ridderhof ziet het allemaal gebeuren en is supertrots op zijn team. “Niemand heeft getwijfeld om iets te doen. Ze wilden eigenlijk allemaal in het water springen, maar ik zei dat het beter was als één groep naar de overkant zou lopen om de mensen op de kant te trekken.”

Net op tijd

Het team en echtpaar is blij met de goede afloop. Volgens coach Ridderhof had het zomaar heel anders kunnen aflopen. “Als de wedstrijd een minuut of twee minuten later was afgelopen, dan hadden we die mensen daar misschien heel anders aangetroffen. Er loopt daar nooit iemand.”

De coach denkt dat het wel goed is gekomen met de ouderen, al was het water behoorlijk vies. “Het stonk verschrikkelijk. Het was echt heel vies water. Misschien hebben die mensen wel water binnengekregen.” Ridderhof is vooral blij dat er niet hoefde te worden gereanimeerd.

De politie en brandweer komen al snel ter plaatse om de zorg over het echtpaar van de voetballers over te nemen. Het incident heeft een behoorlijke impact gehad op alle betrokkenen. Familie van het echtpaar heeft laten weten de voetballers te willen bedanken.