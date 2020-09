Derde verdachte aangehouden na voetballen in binnenstad Groningen

De politie heeft een derde verdachte aangehouden na rellen zaterdag in de binnenstad van Groningen. Het gaat om een inwoner van die stad.

Zondag en dinsdag waren al twee mannen uit Groningen opgepakt. Woensdag volgde een derde arrestatie.

Op de vuist

In de binnenstad gingen zaterdag grote groepen met elkaar op de vuist. Volgens de gemeente ging het om Groningse en Duitse voetbalsupporters, de politie zegt dat nog te onderzoeken. Er werd flink gevochten en ook is met onder meer terrasmeubels gegooid.

Zondag speelde FC Groningen een oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld. Wegens angst voor ongeregeldheden was in de stad een noodbevel uitgevaardigd. Door coronamaatregelen mochten de Duitse fans het stadion niet in, maar er waren aanwijzingen dat sommigen toch naar Groningen zouden komen.

