Het kan snel gaan. Tot opluchting van voetbalminnend Nederland maakte premier Rutte woensdagavond bekend dat er vanaf 1 juli weer supporters worden toegelaten bij wedstrijden in het betaalde voetbal.

Supporters mogen vanaf volgende week weer het stadion in. Wel stilletjes, want spreekkoren en met zijn allen hard juichen is verboden. Maar hoe houd je een stadion (voor driekwart) gevuld met supporters in bedwang? Als dat niet kan, dan hebben we volgens Rutte een probleem.

Probleem

”Als mensen straks in de voetbalstadions zich niet beperken tot fluisteren, dan is er een probleem”, dat zegt premier Mark Rutte tijdens het coronadebat tegen SP-Kamerlid Lilian Marijnissen. Zij kan zich als Feyenoord-fan niet voorstellen dat er in de Kuip na een doelpunt wordt gefluisterd.

Er kan volgens Rutte in stadions worden voldaan aan allerlei hygiënemaatregelen en meerdere uitgangen, van alles. “Als het allemaal kan, dan kan het. Maar je kan niet schreeuwen. Dat is echt onverstandig.”

Gaat dat wel gebeuren, dan waarschuwt de premier dat er dan twee opties zijn: “of we doen het niet en laten de stadions leeg en we doen wedstrijden zonder publiek óf we zeggen het kan wel en dan heb je dit nadeel”.

Toeters en bellen

Rutte zei vertrouwen te hebben in de creativiteit van de KNVB en de voetbalclubs. “Geef iedereen van die lawaaimakende toeters. Maar feit is dat – en daar zijn strakke adviezen over – zingen en schreeuwen echt grote risico’s met zich meebrengen. “Met schreeuwen is 1,5 meter afstand echt te weinig, dan verspreidt het virus zich sneller.” Daarvan zijn volgens hem al vele voorbeelden bekend.

Maar de supporters zijn slechts een onderdeel om het stadion open te kunnen doen. Er zijn nog meer beperkingen die stadionmanagers, zoals Joeri Leenaars van SC Telstar, nu al kopzorgen geven. Want hoe gaat dan dan: voetbalfans toelaten ten tijde van corona?