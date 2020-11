Amateurclub TEC Tiel verwent jeugdige leden met 'profwedstrijd'

Veel sportverenigingen vragen zich af hoe ze hun jeugdleden enthousiast en binnenboord kunnen houden tijdens de eeuwig durende coronacrisis. Zo ook amateurvoetbalclub TEC Tiel. Zij organiseren voor hun jongste voetbalpupillen een echte professionele wedstrijd.

De voetbalaccommodatie is voorzien van maar liefst drie ‘echte’ camera’s en van verslaggevers die de jonge spelers na de wedstrijd het vuur aan de schenen leggen. Alles wordt zaterdag in goede banen geleid door gelegenheidsvrijwilligers, de spelers van het eerste elftal van TEC uitkomend in de Tweede Divisie. Allemaal voetballers waar de jeugdleden van de club enorm tegenop kijken.

‘Positief blijven’

Voor Johan Verweij, de voorzitter TEC Tiel, is het belangrijk om zelfs tijdens corona activiteiten te organiseren op de club: “We moeten als amateurclubs niet bij de pakken neer gaan zitten, we moeten positief en creatief blijven om de jeugd aan ons verbonden te houden. Het is crisis maar ik probeer er zo een beetje schwung in te houden.”