Vodafone kamp met landelijke storing, ziekenhuizen gebruiken noodnummer

Telefoonaanbieder Vodafone heeft donderdag te maken met een grote netwerkstoring. Veel mobiele klanten kunnen niet bellen of gebeld worden.

Ook sommige ziekenhuizen zijn niet bereikbaar op het gewone nummer. Onder meer het UMC Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam melden op Twitter dat mensen tijdelijk het noodnummer moeten gebruiken. Het UMCG meldt dat door de storing ze even helemaal niet telefonisch bereikbaar zijn.

Het is niet bekend hoelang de storing duurt en wat de oorzaak is. Het is ook niet duidelijk hoeveel klanten precies zijn getroffen.

Door een landelijke storing in de telefonie is het Erasmus MC niet bereikbaar op de gebruikelijke vaste telefoonnummers. Er is een tijdelijk nood-telefoonnummer ingesteld: 010-2416200. Via dit nummer zijn de telefonisten bereikbaar. Gebruikt u dit aub alleen in geval van nood. pic.twitter.com/pQKPb9oGRZ — Erasmus MC (@ErasmusMC) June 11, 2020

Op dit moment is er een landelijke telefoonstoring. Het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis zijn daarom alleen bereikbaar via het noodnummer: 030 6397999. — UMC Utrecht (@UMCUtrecht) June 11, 2020

Er is op dit moment een grote telefoonstoring, waardoor het UMCG niet bereikbaar is. We doen er alles aan om deze zsm te verhelpen. Meer informatie volgt! — UMCG (@umcg) June 11, 2020

ANP