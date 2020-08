Vluchtelingen in ter Apel hoeven niet meer op de grond te slapen

Er is weer een bed of matras voor iedere asielzoeker die aankomt bij het aanmeldcentrum in het Groningse ter Apel. Tientallen mensen moesten door een tekort aan personeel de afgelopen dagen noodgedwongen op de grond slapen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft voor een noodoplossing gezorgd. In een paviljoentent zijn bedden neergezet en matrassen neergelegd. VluchtelingenWerk Nederland vindt dat de asielzoekers zo snel mogelijk moeten kunnen worden opgevangen in de reguliere opvang.

Minder personeel

Door de coronacrisis met als gevolg reisbeperkingen wisten de afgelopen tijd steeds minder asielzoekers Nederland te bereiken. Om deze reden werd bij het aanmeldcentrum minder personeel ingezet, maar hierbij is geen rekening gehouden met de verwachting dat het aantal asielaanvragen uiteindelijk weer aan zou trekken.

Vluchtelingenwerk vindt dit onbegrijpelijk. “Hierdoor hebben mensen op de grond moeten slapen”, reageren ze.