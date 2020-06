Vleessector bijt van zich af na aangifte om dierenmishandeling: 'Dierenwelzijn uitstekend geborgd'

Om de vier incidenten bij een slachthuis waar varkens onverdoofd werden gedood te bestempelen als dierenmishandeling, gaat de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) te ver. “Elk incident is er één teveel,” reageert de organisatie tegen Hart van Nederland. “Maar je moet ook kijken naar de totale schaal.”

Moedeloos worden ze er bijna van. Slachthuizen komen elke zoveel maanden in het nieuws door incidenten, terwijl ze volgens eigen zeggen juist hun best doen om alles goed te regelen. “Het dierenwelzijn is uitstekend geborgd,” zegt woordvoerder Patrick de Leede van de COV. “We hebben een zeer professionele bedrijfstak die zich aan alle regels houdt.”

Dierenmishandeling

De stichting Varkens in Nood (ViN) heeft aangifte gedaan van het onverdoofd laten verdrinken van varkens in een bak met heet water van 60 graden. Eén slachterij heeft zich daaraan schuldig gemaakt volgens de stichting, die strijdt tegen onnodig leed in de varkenshouderij.

Het is nog maar de vraag of het tot een rechtszaak komt. Het slachthuis heeft namelijk al een straf gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), met boetes van 1500 euro per overtreding.

“Maar dit is toch anders dan alleen maar een overtreding,” vertelt directeur Frederieke Schouten van ViN aan Hart van Nederland. Ze vindt dat de overtredingen, die tussen september 2018 en juni 2019 plaatsvonden, niet meer als incidenten gezien kunnen worden. “Ik hoop dat als het Openbaar Ministerie dit oppakt, het slachthuis en directeur worden veroordeeld voor dierenmishandeling.”

Verkeerd beeld

Of het om dierenmishandeling gaat of niet, de COV is het er in ieder geval niet mee eens. Volgens De Leede doen boeren en slachthuizen er van alles aan om het dierenwelzijn te waarborgen. Hij voelt zich daarin gesterkt door de cijfers van de NVWA, waaruit blijkt dat de regels in 97 procent van de gevallen wordt nageleefd. “Natuurlijk zijn er incidenten, en elk incident is er een teveel. Maar je moet ook kijken naar de totale schaal.”

Door alleen op incidenten te richten zou een verkeerd beeld ontstaan van de bedrijfstak, aldus De Leede. “De varkenssector is het afgelopen jaar ook zwaar getroffen door de stikstofcrisis. Als dit langer doorgaat, zullen varkenshouderijen de grens over gaan. Maar daarmee verplaats je het probleem alleen maar.”

Controle

Wat de stichting Varkens in Nood betreft hoeft de varkenssector niet ophouden te bestaan. Varkensvlees blijft buitengewoon populair onder Nederlanders, en om aan de behoefte in binnen- en buitenland te voorzien worden jaarlijks zo’n zestien miljoen varkens geslacht. Wel wil de stichting dat de regels goed nageleefd worden. Dat is volgens hen nog niet bij alle slachthuizen het geval.

“Er zou bij elk slachthuis een noodstop moeten komen,” vindt Schouten. “En controleren of de dieren ook echt verdoofd zijn voor ze worden geslacht.” Als het slachthuis door de rechter voor dierenmishandeling zou worden veroordeeld is dat wat Schouten betreft een signaal richting de hele sector om beter te controleren dat varkens volledig bedwelmd zijn.