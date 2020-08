Buurtbewoners geschokt door schietincident Vlaardingen: 'Hij is een ontzettend lieve vader'

De 47-jarige man die maandagavond werd aangehouden in verband met het schietincident waarbij een zevenjarig meisje gewond raakte in Vlaardingen is haar vader. Dat laat de politie dinsdagochtend weten aan Hart van Nederland. Er lijkt volgens de politie geen sprake te zijn van opzet.

Buurtbewoners reageerden maandagavond geschokt op het incident. “Mijn zusje belde, die had het al op internet gezien”, laat een buurvrouw weten. “Even later hoorde ik de ambulance, traumahelikopter en heel veel politiewagens. Ik heb even om het hoekje gekeken, zag de buurman staan en zijn broer kwam aanlopen.”

‘Ontzettend lieve vader’

“Het is heel vreemd”, gaat de buurvrouw verder. “Hij heeft twee dochters en een zoontje. Het zoontje is gehandicapt, zit in een rolstoel. Dat er een pistool is gevonden vind ik niets voor hem, hij altijd alleen maar met die kinderen bezig. Samen boodschappen doen en even een praatje maken. Hij kent iedereen in de buurt, het is een ontzettend lieve vader.”

Het zevenjarige meisje raakte gewond bij het schietincident in haar huis in Vlaardingen. Een 47-jarige man, haar vader, werd aangehouden. Zijn rol wordt op dit moment door de politie onderzocht. Het vuurwapen is in beslag genomen. Het meisje werd maandagavond gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar.