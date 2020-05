Vitesse en eigenaar Gelredome lijnrecht tegenover elkaar bij rechter

De kantonrechter in Arnhem doet begin volgende week uitspraak in het kort geding dat Vitesse heeft aangespannen tegen de eigenaar van stadion Gelredome. De Arnhemse eredivisieclub wil voor de periode waarin door de coronacrisis geen gebruik kan worden gemaakt van het stadion een lagere huursom, maar kan daar met vastgoedondernemer Michael van de Kuit geen akkoord over bereiken.

Ook tijdens een schorsing van de zitting wisten beide partijen niet tot overeenstemming te komen. Volgende week dinsdag, of indien mogelijk eerder volgens de rechter, volgt het vonnis. “Vitesse vindt het heel erg jammer dat er geen schikking is getroffen. De club was en is nog steeds bereid om goede commerciële afspraken met de verhuurder te maken, die passen in dit tijdsgewricht”, lichtte advocaat David van Dijk van de Arnhemse club toe.

Miljoenenverlies

Vitesse betaalt nu ongeveer 150.000 euro per maand aan huur. Door de vroegtijdige beëindiging van de competitie vanwege de coronacrisis mist de Arnhemse club momenteel veel inkomsten. Indien tot het einde van dit kalenderjaar de wedstrijden van het nieuwe seizoen in het Gelredome achter gesloten deuren dienen plaats te vinden, komt het verlies uit op 3,6 miljoen euro. Als tot de zomer van 2021 publiek niet welkom is bij de duels van Vitesse vanwege de coronamaatregelen, zou de financiële schade bijna 7 miljoen euro bedragen.

De Arnhemse club kan met een bezuinigingsoperatie zelf enkele miljoenen van de verwachte tekorten opvangen, maar heeft een aanpassing van de huurvoorwaarden nodig om sowieso dit jaar door te komen. “We zaten vandaag met de eigenaar dichter bij een akkoord dan ik had verwacht”, liet Van Dijk weten. “Wie weet gebeurt dat nog, anders moeten we het doen met het vonnis van de rechter. En dat zien we met vertrouwen tegemoet.”

